Internautka wytknęła Maffashion HIPOKRYZJĘ. "Powiedziałaś, że 'TzG' jest dla osób, które już nie mają kariery". Jest ODPOWIEDŹ

Gość 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Forsa się kończy.....Ten program jest jedną wielką ustawką.Producent kontraktuje ilość odcinków każdego uczestnika tym samym moderująć kto odpadnie a kto nie.Tak więc im większa "gwiazda"tym wieksza gwarancja na pozostanie w programie jak najdłużej. np.10 odcinków , inni 5 .I czy ktoś potrafi tańczyć czy nie to bez znaczenia ma gwarancję konkretnego zarobku jak już to dostanie to do widzenia.Napewno wyjdzie zarobiona ale niekonieczniecz wygraną.Ale nie po to tam poszła.