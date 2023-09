Internautka zapytała Annę Skurę, czy jest w CIĄŻY. Celebrytka odpowiedziała!

Niedawno Anna Skura postanowiła opuścić rajską wyspę Bali i przylecieć do Polski. Influencerka wróciła do ojczyzny, aby móc poprowadzić jedno ze swoich szkoleń . Celebrytka zawitała do Radomia , gdzie została bardzo ciepło przyjęta. Planowo Skura miała tam zostać tylko na czas prowadzenia spotkania, ale ostatecznie spędziła w mieście aż 32 godziny. Swoim pozytywnym zaskoczeniem podzieliła się z obserwatorami.

Mówią, że medytować można wszędzie, więc spróbowałam jak to jest medytować w Maybachu. Once in a Lifetime, bo kto się czy taka okazja się jeszcze kiedyś powtórzy. No i powiem Wam, że całkiem nieźle. A tak pół żartem, półserio, miałam wpaść na 2 h, a przedłużyło mi się do 32 h… cudowny, czas, cudowni ludzie, którzy otoczyli mnie taką troską… że ten Radom już zawsze będzie miał cieplutkie miejsce w moim życiu - napisała na Instagramie.