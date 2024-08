Internautka zapytała ukochaną Marcina Hakiela, czy "to już koniec wielkiej miłości". Dominika pospieszyła z RIPOSTĄ

kiki 15 min. temu zgłoś do moderacji 12 4 Odpowiedz

jeny, ludzie, naprawdę moglibyście już dać spokój, kobieta jest w ciąży, fakt, mogłaby sobie dać spokój z netem na jakiś czas, ale jest jak jest, bądźmy mądrzejsi, po co te wszystkie chamskie uwagi, nie lepiej napisać: "zdrówka dla przyszłej mamy i dziecka", niż "to już koniec wielkiej miłości, ale super", BTW nie dziwię się Hakielowi, że traumę po rozstaniu upubliczniał, nie wiem jak ja bym się zachowała na jego miejscu, gdybym musiała wynajmować detektywa, bo partner taki odważny, że jechał na dwa fronty, i nie potrafił się przyznać do zdrady, ludzie których spotyka coś takiego mogą reagować niestandardowo i tyle, jak jest szczęśliwy z obecną partnerką, nie przeszkadza mu jej postawa, to jego sprawa, ja tak zwyczajnie po ludzku życzę im szczęścia, jak okaże się, że to nie to, to będę mu życzyła, żeby na swojej drodze spotkał kogoś mnie atencyjnego i już, mnie jadu ludzie, bądźmy dla siebie dobrzy, internet to syf, nie dorzucajmy do niego swoich cegiełek...