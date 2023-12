Internautka zarzuca Sylwii Bombie, że ta za szybko pocieszyła się po ZMARŁYM PARTNERZE. Ostro zareagowała!

hhhhhhhhhh 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

W zasadzie po śmierci byłego nawet jeśli na drugi dzień kobieta przeleci innego faceta to nie ma już żadnego znaczenia. Ważne czy ludzie się szanują za życia, a jak wiemy przyrzeczenia, śluby i obrączki nie przeszkadzają w ZDRADACH w obie strony. Prawdziwym dylematem jest np. partner w śpiączce, lub niezdolny do samodzielnego życia, bo system w ogóle nie przewiduje racjonalnego podejścia do takich zagadnień oczekując od każdej jednostki heroizmu bohatera (-ki) z kart powieści romantycznych lub dramatycznych.