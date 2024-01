Internet OSZALAŁ na punkcie Gypsy Rose Blanchard. Wyszła na wolność po zabiciu matki i stała się GWIAZDĄ

Wszystkim nam dobrze znana jest historia Gypsy Rose Blanchard . Jej matka Dee Dee cierpiała najprawdopodobniej na zespół Münchhausena . Symulowała liczne choroby córki, aby wzbudzić współczucie. W rzeczywistości Gypse Rose nie dolegało nic poważnego. Młoda dziewczyna, chcąc uwolnić się z niewoli matki, postanowiła ją zabić. Zbrodni dokonał ostatecznie jej partner, Nicholas Godejohn . Gypsy Rose wpuściła chłopaka do domu. Wręczyła mu rękawiczki, taśmę izolacyjną i nóż. Po dokonaniu zbrodni uprawiała z nim seks. Potem uciekła z miejsca zdarzenia z 4 tysiącami dolarów w kieszeni. Chłopak usłyszał wyrok dożywocia. Gypsy Rose właśnie wyszła z więzienia . Przywrócenie bohaterki głośnego skandalu społeczeństwu rzecz jasna spotkało się z zainteresowaniem mediów tradycyjnych. Szczególnie ciekawe jest jednak to, jak nowy rozdział w jej życiu relacjonowany jest w mediach społecznościowych.

Gypsy Rose Blanchard stała się gwiazdą. Bije w sieci rekordy popularności

W otoczeniu dziewczyny prędko pojawił się ktoś, kto skoordynował jej debiut na TikToku. "Fani" Gypsy Rose urządzili sobie w końcu odliczanie do końca odsiadki swojej ulubienicy. Filmiki nagrywane do melodii I'm That Girl Beyonce opanowały aplikację. Tylko skończony kretyn nie wykorzystałby tak fantastycznej okazji do łatwego zarobku, gdy sława i zasięgi są oferowane praktycznie na srebrnej tacy.