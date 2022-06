Ireland Baldwin wyznała, że ZOSTAŁA ZGWAŁCONA jako nastolatka i poddała się aborcji. "Byłam całkowicie nieprzytomna, gdy to się stało" (WIDEO)

Biologia się ... 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Odważna to by była, jakby dała dziecku szansę. A tak ma traumę i z gwałtu i z aborcji, bo ta "ulga" trwa chwilę. A dla niedoinformowanych polecam przeczytać w dowolnym kalendarzu ciąży co się dzieje w 12 tygodniu, do kiedy niektórzy twierdzą, że można zawsze usunąć ciążę. Jakie bzdury się czyta, to naprawdę żal.."Na tym etapie rozwoju płód porusza już rękami i palcami dłoni i stóp. Potrafi także uśmiechać się, marszczyć czoło i ssać swój kciuk." A niektórzy sądzą, że nie ma jeszcze serca. Serce zaczyna bić w 6 tyg i tak potwierdza się ciążę... To nie chodzi już o religię, to brak wiedzy z biologii. No i tak się składa, że nic innego z tego "NIC" nie urośnie jak po prostu człowiek..