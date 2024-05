Irena Kamińska-Radomska rozprawia o zawartości kopert na komunię. "BEZ PRZESADY, to nie jest wesele" (WIDEO)

Bea🍓🌹 1 godz. temu zgłoś do moderacji 215 15 Odpowiedz

"To nie jest wesele", a wesele to przepraszam co? Bilet wstępu i za "talerzyk" ma się zwrócić? Dlatego zarówno ja, wielu moich znajomych o w ogóle coraz więcej ludzi przestaje chodzić na te przaśne niby za miliony na kredyt gdzie "nie zależy nam na prezentach tylko na waszej obecności", a potem gryzą pazury ze złości i obgadują cię mając żal latami. Sorry ale mam lepsze opcje wydania 1000zł niż koperta za wątpliwej jakości potańcówkę. Dlatego my zrobiliśmy obiad, z winem, z tortem i słodkim stołem w restauracji dla najbliższych, w sumie było 14 osób i w nosie miałam ile albo co kto da, bo mnie faktycznie zależało na obecności. Ja robię imprezę to ja stawiam, a nie liczę na zwrot kosztów. Po prostu trzeba robić imprezę na jaką cię stać, a nie potem mieć żal do świata.