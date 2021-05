Ireneusz Bieleninik był gwiazdą telewizji. Czym się dziś zajmuje?

Ireneusz Bieleninik to pochodzący z Częstochowy dziennikarz, który zaczynał karierę w mediach w latach 90., w lokalnym radiu, by później trafić do najpopularniejszych komercyjnych rozgłośni - RMF FM, a jeszcze później do Radia Zet. Następnie Bieleninik związał się z telewizją - trafił do TVP, jakiś czas potem do TVN. Idealnie sprawdzał się w roli gospodarza interaktywnych teleturniejów z udziałem widzów ("No to gramy!" czy "Tele gra"), a także jako prowadzący wydarzeń (np. finałów WOŚP).