Ivanka Trump IZOLUJE SIĘ od Donalda?! "Będzie trzymać się z dala od tatusia"

Ivanka Trump odcina się od Donalda Trumpa?

Ivanka jeszcze nie wypowiedziała się na temat oskarżeń w sprawie Trumpa - w przeciwieństwie do najstarszych braci, którzy zdążyli już wesprzeć ojca w obliczu wizerunkowego kryzysu. Nie da się jednak ukryć, że bizneswoman zawsze dbała o swoją reputację, stąd brak reakcji nie jest aż tak zaskakujący. Nieco więcej światła na tę sprawę rzucił również serwis Page Six.

Warto nadmienić żona Donalda Trumpa, Melania Trump, stwierdziła, że "będzie przy swoim mężczyźnie", ponieważ "jest do tego przyzwyczajona" i "wie, na co się pisała". Wygląda na to, że Ivanka jest jedyną osobą, która do tej pory nie zdecydowała się na zabranie głosu.