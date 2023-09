Iwona Cichosz wyznała, że jest mamą "dziecka specjalnej troski". Jej syn urodził się z rzadką chorobą genetyczną

Iwona Cichosz jest mamą "dziecka specjalnej troski". "Jestem løvemamma"

Dlaczego teraz to opisuję? Potrzebowałam czasu, by podjąć decyzji, by Wam o tym mówić. 3 lata temu nie miałam głowy do tego, by publicznie o tym pisać. Wtedy skupialiśmy się na potrzebach Antosia, na milionach badań, lądowaliśmy w szpitalu wiele razy. Nie miałabym siły, by zajmować się pytaniami od Was dotyczącymi jego zdrowia, czy polskimi mediami. Dziecko z diagnozą to coś, co zmienia życie każdego rodzica, porusza do głębi, a w głowie tworzą się miliony pytań "Dlaczego ja?", "Dlaczego to się trafiło mojemu dziecku?", "Jak wygląda nasza przyszłość, czy Antka przyszłość?" itd.