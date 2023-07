Iwona Lewandowska ujawnia, jak Robert Lewandowski i Milena ZAREAGOWALI na jej nowego partnera: "Stali na baczność"

Mama Roberta Lewandowskiego od trzech lat jest szczęśliwie zakochana. Iwona Lewandowska związała się z Jackiem Zwoniarskim po długim czasie bycia singielką. Jej wybranek jest artystą. Nie oznacza to jednak, że tak ważny dla Lewandowskich sport jest mu obojętny. W rozmowie z magazynem "Viva" zakochani przyznali, że łączą obie te pasje. Zwoniarski kibicuje Robertowi na boisku, a Lewandowska pomaga partnerowi w organizacji jego wernisaży.

Iwona Lewandowska o związku z Jackiem Zwoniarskim

O tym, że związek Iwony Lewandowskiej i Jacka Zwoniarskiego jest coraz poważniejszy, świadczy chociażby to, że zdecydowali się na wspólny wywiad. Ale już wcześniej rzeźbiarz jasno dał do zrozumienia, że mama słynnego piłkarza jest dla niego kimś wyjątkowym. Oświadczył się jej po roku znajomości. Co więcej, oświadczyny powtórzył rok później, tym razem już w towarzystwie rodziny.

Co ciekawe, dzieci pani Iwony, Robert i Milena Lewandowscy, nie od razu potraktowały związek ich mamy na poważnie.

Skoro przez 16 lat nie znalazłam sobie tej drugiej połówki, to moje dzieci na początku patrzyły na to z przymrużeniem oka. Pomyślały sobie: No tak, mama jest energiczna, znalazła sobie lekkoducha, rzeźbiarza, pobawi się, pobawi… Ale już po pół roku dzieci zaczęły inaczej patrzeć. Tym bardziej, że zbliżała się wigilia, byliśmy wszyscy razem i to spotkanie jeszcze bardziej nas scaliło z rodziną - wspominała w rozmowie z VIVĄ.pl.

Jak dodała Iwona, miała wrażenie, że Robert bardziej niż ona sama chciał, aby znalazła sobie nową miłość.

Na początku oboje, Milena i Robert, stali na baczność, pragnąc, żeby mama "nie wariowała" i oby "niczego nie kombinowała". Robert chciał, żebym z kimś była - dodała.

Jak Robert Lewandowski zareagował na nową miłość mamy?

Iwona Lewandowska zaaranżowała pierwsze spotkania syna z nowym partnerem już po miesiącu znajomości. Panowie poznali się Sopocie.

Jacek wręczał rzeźbę Robertowi, który właśnie obronił pracę magisterską. Powiedziałam synowi, że mój Jacek ma dla niego prezent i chciałabym, żeby chociaż przez moment się zobaczyli - mówiła Iwona.

Po raz pierwszy porozmawiali dłużej dopiero przed meczem Lewandowskiego w Gdańsku. Mama piłkarza nie ukrywała, że była bardzo dumna z ich "męskiej rozmowy".

Wymieniali się poglądami. Jacek zapytał Roberta, jak to jest, że on całe życie się uczy i ciągle ciekawi go coś nowego. Nie opowiada o swojej karierze, tylko słucha, co mówi rozmówca. Tak jak Jacek - zdradziła.

Duże zmiany w rodzinie Lewandowskich

Para planuje stanąć na ślubnym kobiercu, ale to niejedyna zmiana, jaka czeka ich w najbliższej przyszłości. Iwona Lewandowska niebawem przejdzie na emeryturę. Będzie miała więcej czasu wolnego, tak jak jej ukochany, który uprawia wolny zawód.

Wtedy będzie także panią własnego czasu. A co z tego wyjdzie? Zobaczymy - zapowiedział ostrożnie Zwoniarski.

Życie samo nam napisze scenariusz. Jacek jako rzeźbiarz na pewno będzie brnął w swoją pasję, w swoje pomysły. Ja będę mu kibicować i pomagać. Trudno zadecydować, jak dokładnie to będzie wyglądać. Trzeba poczekać i poddać się temu wszystkiemu - dodała Lewandowska.

Zapowiada się ślub na miarę royal wedding?

