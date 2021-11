Iwona Węgrowska eksponuje swoje walory w prześwitującej kreacji na premierze "House of Gucci" (ZDJĘCIA)

Wazne! 11 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Proszę!!! Napiszcie o wprowadzanym od stycznia w Polsce rejestrze ciąż i "zaimplementowanych wyrobów medycznych" tj. np wkładek. Wszyscy muszą o tym wiedzieć, to jest straszne co t rząd z nami chce zrobić!! Przecież teraz dokumentacja medyczna już istnieje, ma do niej dostęp pacjent, lekarz, osoba upoważniona i to wystarczy. Teraz będzie cały rejestr! Ciąża odkryta przez lekarza w jednym miesiącu - jesli musi zostać wypisana z rejestru w następnym miesiącu - musisz iść się tłumaczyć. A o wkładkach niedawno już mowili, że to dla nich na równi z aborcja! Zrobili z nas bydło. Nie usuwajcie, ludzie muszą wiedzieć o takich rzeczach. Im więcej tym lepiej, a pudełka czyta bardzo dużo kobiet. Jeśli nie wierzycie to wyszukajcie sobie "rejestr ciąż Polska WAŻNE z NETA