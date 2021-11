Iza Małysz z biało-czerwoną flagą i w stroju kąpielowym pozdrawia z KOLEJNYCH WAKACJI! (ZDJĘCIA)

Ewelina 16 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Ta pandemia pokazała, że większość dorosłego społeczeństwa, to nadal bachory, które zawsze robią na przekór. W tym roku większość celebrytów czy moich znajomych non stop lata za granicę, mimo iż zalecenie jest, żeby posiedzieć w domu przez chwilę i nie roznosić zarazy. Ludzie, którzy latami nie podróżowali nagle w tym roku muszą pojechać 5 razy na wakacje. Jakby kazali im latać, to by się zabarykadowali w domu. Jak dzieci.