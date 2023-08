Iza Miko wyjawiła, jak naprawdę wygląda życie mniej znanych aktorów w Hollywood. "Walczymy, żeby przeżyć"

USAPRAWDA 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

W USA jest o tyle dobrze w porównaniu do Polski, że jest tam bardzo DUŻO pracy, gdziekolwiek byś nie poszedł/ła. Firmy poszukują ludzi od social media, od HR, od robienia cateringu, od układania grafików, od planowania spotkań, innymi słowy - wszystko wszędzie. W Polsce też niejako można znaleźć tego typu pracę, ale bardzo rzadko. Tam jest jej strasznie dużo, jeśli na czymśkolwiek znasz się, bez problemu znajdziesz coś co Ci przypasuje, a płace nie są małe. Np. Polak pojechał do San Francisco, znał dobrze język angielski i przyjęli go do tłumaczenia komunikatów ja j. pol. w Windowsie 10 (Microsoft). Jeśli nie pasuje wam praca jako aktorów, znajdzie coś innego. Myślicie, że tylko was ten problem dotyka? Ilu Polaków przebranżawia się w Polsce, a nie żyje w USA, gdzie jest więcej pracy, a wy tam nie potraficie się odnaleźć i zniechęcacie innych? A może faktycznie jest lepiej w rzeczywistości tam niż mówicie, aby rodacy nie dołączyli do was, bo obawiacie się konkurencji? Żałosne.