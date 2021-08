Iza z "Gogglebox" dodała zdjęcie z synem z nad morza. Internauci: "Trochę ZDROWEGO ROZSĄDKU by się przydało" (FOTO)

Gość. 15 min. temu zgłoś do moderacji 3 7 Odpowiedz

Jak na paniusie przystało piesek York musi być. Tym kobietom co mają te psy, to musi brakować dziecka. Zachowują się jakby to było dziecko. A to przecież pies, gdzie jego utrzymanie jest kosztowne. A nie daj Boże żeby był chory. Wszystkie inny psy, tylko nie ten.