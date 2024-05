Izabela Janachowska HASA z luksusowymi torbami za plecami "załamanego" domowymi finansami męża. "On zarabia, ja wydaję" (WIDEO)

Elo 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Do matek, ile wy zarabiacie , że zdecydowalyscie się na dzieci? Ja mam 8k i boję się, że to za mało. Mam męża co zarabia więcej, ale on może odejść, chociaz na razie jest super od 3 lat, ale wiadomo, jak to facet, zawsze moze pojsc do mlodszej. Tak to rata kredytu, 3k spłacam swoje M, 1k na benzynę, 2 k na jedzenie , kosmetyki, 2k wakacje itp, albo coś tam odkładam na czarna godzinę. I jak tu znaleźć środki na dziecko?