Izabela Janachowska ma wyrzuty sumienia, że nie wzięła dziecka na luksusowe wakacje: "MOJE MYŚLI KRĄŻYŁY PRZY CHRISKU"

Izabela Janachowska spędziła ostatnio wakacje w drogim hiszpańskim hotelu, a swoją podróż skrzętnie relacjonowała w mediach społecznościowych. Celebrytka udała się z mężem do Marbelli, gdzie hucznie świętowali siódmą rocznicę ślubu. Milioner i tancerka chcieli spędzić romantyczny czas tylko we dwoje, więc nie zabrali ze sobą dwuletniego synka Christophera. Była to pierwsza tak długa rozłąka z dzieckiem, co emocjonalna Janachowska wciąż przeżywa. Celebrytka zdradziła, że nieustannie dzwoniła do swojej mamy, która opiekowała się chłopcem...