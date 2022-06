Izabela Janachowska o mężu milionerze: "Próbuję mu DORÓWNAĆ"

Gość 22 min. temu zgłoś do moderacji 15 3 Odpowiedz

Co by nie mówić, to złapała nie lada kąsek, co z tego, że mąż do najmłodszych nie należy, ale lepiej wygląda jak co nie którzy mężczyźni po 30. Jest zadbany, majętny i inteligentny. A ona? No cóż, gdyby nie on pewnie by skończyła jako instruktor tańca za psi grosz.