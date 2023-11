Nie żyje mama Izabeli Janachowskiej. Pogrążona w ŻAŁOBIE tancerka podała szczegóły pogrzebu (FOTO)

Nie żyje mama Izabeli Janachowskiej. Tak o niej mówiła

Moja mama jest silną jednostką. Ale nasze relacje są dziś wspaniałe. Wraz z tatą przeprowadzili się do Warszawy – pojechali za córkami. Jeśli tylko nie jestem w pracy, to weekendy są tylko dla nas. I wydaje mi się, że dla Kriska to jest fajne, że wychowuje się w domu, gdzie są rodzice, dziadkowie, ciocie… - mówiła jakiś czas temu w wywiadzie dla "Vivy!".