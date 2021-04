Izabela Janachowska pozdrawia czytelników Pudelka wytykających jej drogie ubrania: "BIEDNI LUDZIE, nawet nie wiedzą, że są podatni na ZŁE EMOCJE"

Wendy 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

Nie lubię jej za bycie pozerka ,ale z drugiej strony Drogie Panie...czy jednak troszeczkę jej nie zazdrościcie tego luksusu? Czy nie wolalybyscie lecieć do Dubaju czy Malediwy na wakacje zamiast do Sarbinowa czy Mielna? Czy nie chciałbyś się sobie wejść do sklepu i kupować to co wam się podoba a nie to na co Was stać? Facet jest starszy ALE znowu nie wygląda jak shreck ,inwestuje w nią i groszem sypie ostro,nie jest sknera jak to się ma niestety do wielu mężczyzn .... widziałam tutaj ostatnio artykuł o jakimś podrzędnym raperku i komentujace Panie zachwalające kwiaty z Lidla na dzień kobiet jako dobry prezent...Kobiety,każda z nas chciałaby mieć worek z kasą i kupować torebki co miesiąc,jeździć na wycieczki czy dostawać najlepsze prezenty tylko nie każda się do tego przyznać. Więcej życzliwości i mniej obserwowania ludzi którzy nas wkurzają:)pozdrawiam Was Pudelki:)