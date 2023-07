Izabela Janachowska przerażona fast foodami w ofercie weselnej: "O NIE!"

Wolna wola 22 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

To tylko na początku jest tak, że goście omiatają wzrokiem salę weselną, a później to już wujek Zdzisiek tańczy z siostrą księdza proboszcza, w marynarce wywiniętej na lewą stronę. A hamburgery jak kto lubi, to dlaczego nie. Pęta kiełbas przewiązane na dyszlu furmanki? Lubią tak? To niech mają! Wesele bez wódki? A niech tam im będzie? Bez tańców? Jak na pogrzebie ? - proszę bardzo. Po co kto ma komu narzucać, jak kto ma se urządzić swoje własne wesele? Stać ich?! To niech i będzie pokaz mody i tańca latino i fajerwerki o północy!