Izabela Janachowska wypoczywa w luksusowym hotelu, w którym Paulina Krupińska poznała Christinę Aguilerę. Cena za wczasy zwala z nóg! (FOTO)

Na początku sierpnia Izabela Janachowska zaniepokoiła fanów, publikując zdjęcie ze szpitalnego łóżka. Jak opowiedziała na Instagramie - wszystko przez niepokojące objawy, w tym m.in. ból głowy i problemy z pamięcią oraz mową. Całe szczęście dzięki wdrożeniu odpowiedniego leczenia, celebrytka szybko doszła do siebie.

Izabela Janachowska wypoczywa na wakacjach w Turcji

O tym, że Izabela Janachowska czuje się o niebo lepiej, świadczy m.in. fakt, że zdążyła się już przetransportować na zagraniczne wakacje. Oczywiście razem z mężem Krzysztofem Jabłońskim i synem Christopherem Alexandrem. Kolejnym luksusowym wywczasem tancerka nie omieszkała pochwalić się na Instastories. Na dodanych przez nią zdjęciach i nagraniach możemy oglądać m.in., jak z całą rodziną przemieszcza się po terenie obiektu wypoczynkowego meleksem oraz co jadła w hotelowej restauracji. Z racji tego, że Iza oznaczyła miejsce, w którym wypoczywa w Turcji, wiemy, że wybrała hotel, w którym niedawno u boku Christiny Aguilery bawiła się Paulina Krupińska.

To tutaj ładuje baterie Izabela Janachowska. Zatrzymała się w luksusowym hotelu

Obiekt, w którym zatrzymali się Jabłońscy, nie należy do najtańszych. Cena za tygodniowe wczasy dla trzyosobowej rodziny waha się w granicach od 22 tysięcy złotych za najzwyklejszy pokój do nawet prawie 140 tysięcy złotych za willę własnym tarasem i basenem. Dodatkowo celebrytka i jej bliscy mają do swojej dyspozycji kryte i odkryte baseny, plażę, spa z łaźnią parową, amfiteatr oraz pole golfowe.