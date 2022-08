Izabela Macudzińska OMDLEWA na planie programu TTV! "Karty cię pokonały" (WIDEO)

.... 34 min. temu zgłoś do moderacji 4 6 Odpowiedz

Mamo, mamo, a co to jest "nacudja"? - Że co, córciu? Skąd ty takie coś wymyśliłaś? - No przecież dziś w kościele tak śpiewali ... - "Co ty opowiadasz? - No przecież było: "nacudjo nasza". / na cud Jonasza trwoży się, rozprasza/ :-) Nacudja, Macudja - podobne przecież.