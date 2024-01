Izabela Macudzińska pozuje w mocno wyciętym turkusowym stroju kąpielowym, kontynuując eksplorację malediwskich plaż (ZDJĘCIA)

Alicja 11 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Nie znam babki i nie wiem co to za ludzie ale myślę co wam to przeszkadza co ? Za wasze pieniądze operacji nie robiła. Fajna ma pupę nie możecie obiektywnie się przyznać. Ok jest zrobiona i co z tego jak tak lubi czemu kobiety tak chętnie krytykują drugą kobietę. Boli was że zrobiła te operacje ? Też mam zrobione cycki i nei żałuję są super najlepsza decyzja. Niech każdy wygląda jak chce