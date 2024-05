Izabela Macudzińska rozjuszyła internautki zdjęciami z wakacji. "Co ty przekazujesz córce?". ODPOWIEDZIAŁA!

Izabela Macudzińska w ogniu krytyki

Bohaterka reality show nie ukrywa, że ma słabość do medycyny estetycznej. Na jej zdjęciach sprzed lat wyraźnie widać, że zdecydowała się między innymi na powiększenie ust oraz piersi. Macudzińska chętnie "podkręca" też swój look mocnym makijażem oraz instagramowymi filtrami. Nie zrezygnowała z nich na fotorelacji z wakacji w Turcji.

Izabela Macudzińska odpowiada na krytykę

Kopiuj wklej, jak inne sztuczne panny. Co ty przekazujesz córce? Po co ci te operacje, a potem i tak filtry! - zagaiła bezpośrednio internautka.

Przekazuję to, że ma być sobą i nie przejmować się tym, co mówią i myślą inni! Że ma robić to co chce, a nie to, co chcą inni! - odpowiedziała jej celebrytka.