Izabela Macudzińska świętuje CZWARTĄ ROCZNICĘ ŚLUBU i dziękuje mężowi: "Jesteś moim sensem życia" (FOTO)

Cghj 34 min. temu

To nie mogła tego do cholery powiedzieć mężowi w oczy tylko musi to wypisywać na insta ? Myślę że ten tekst nie był skierowany do męża tylko do osób obserwujących! Obrzydliwy świat pod publikę💩🤢 Wróżę szybki rozwód!