Izabela Macudzińska świętuje urodziny córki, a internauci wypominają makijaż nastolatki: "NIE ZA MŁODA NA TAKIE BRWI?" (FOTO)

Izabela Macudzińska pojawiła się w polskim show-biznesie za sprawą programu "Królowe życia" . Mimo że format zniknął z anteny, to celebrytka wciąż jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie obserwuje ją pokaźne grono internautów. Jej profil śledzi już ponad 550 tysięcy fanów. W mediach społecznościowych gwiazda chętnie publikuje kadry z życia prywatnego i chwali się poprawkami wyglądu

Izabela Macudzińska skrytykowana za makijaż córki

Dla użytkowników mediów społecznościowych, wygląd dziewczyny był nieadekwatny do wieku. Pod postem pojawiła się lawina komentarzy.

15 lat i makijaż? Nie, nie krytykuję tylko jestem na siebie zła, że jestem tak do tyłu z wyglądem dzisiejszych dziewczynek, ale za to ładna z niej dziewczynka; Nie za młoda na takie brwi?; Mama zrobiona, tata zrobiony no i córka zrobiona być musi; - piszą internauci w komentarzach.