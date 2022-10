Izabela Macudzińska z "Królowych Życia" rozkręciła BIBĘ z bąbelkami w POCIĄGU! Pasażerowie zażenowani: "PATOLOGIA" (ZDJĘCIA)

Jechałem dziś pociągiem z Poznania do Krakowa i niestety, ale w moim wagonie usiadła się Izabela z TTV. To, jaką patologię ona tam robiła, to jest jakiś dramat. Wraz ze swoimi koleżankami odpaliły głośnik dość spory i puszczały na cały regulator muzykę, pijąc przy tym. Wspomnę, że pomimo że ja byłem sam. W tym wagonie były również małe dzieci. Tragedia naprawdę - czytamy w nadesłanej do Pudelka wiadomości.