Izabela P. odnaleziona! Prokuratura informuje: "Jest wygłodzona i wycieńczona"

Dr Radosław 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mogę się mylić, ale to mi wygląda na rytuał inicjacyjny u kamebolitów. Inspirowany indianskimi tradycjami przejścia w dorosłość (maturacji). Kamebolityzm to dość eklektyczny system filozoficzno-religijny, bogaty w elementy zaczerpnięte z rozmaitych zakątków świata, z pozoru nieco infantylny, a z bliska spójny, głęboki i stosunkowo dobrze dopracowany. Jest tam między innymi Huna, jest metaforyka Egipska, ale nietraktowana dosłownie, tylko jako rezerwuar przenośni i symboli do obrazowego opisu rzeczywistości. Nie wiem, czy Państwo są tego świadomi, ale społeczność kamebolitów zyskuje coraz większą popularność w Polsce i systematycznie się rozrasta (liczba członków to obecnie jakieś 50 tysięcy, ale powolny upadek katolicyzmu stwarza temu systemowi rozległą przestrzeń do kolonizacji i zagospodarowania). Kamebolici i kamebolitki potrafią się w ten sposób "zdematerializować" i po krótszym lub dłuższym czasie wrócić do żywych, ze śladami po przebytej inicjacji.