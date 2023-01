Izabela Trojanowska rozstała się z mężem 10 lat temu. Nie zamierza jednak się z nim rozwieść. Ujawniła powód

Gość 57 min. temu zgłoś do moderacji 202 6 Odpowiedz

Haha nic nie zmieni - moja znajoma myślała podobnie. Mąż odszedł do kochanki, ale ona nie chciała dać mu rozwodu. Po 8 latach koleś dostał wylewu i jest prawie roślinką i ze szpitala został wypisany gdzie? Do domu do żony, bo niestety to ona prawnie ma obowiązek zajać się mężem. No i teraz musi go pielęgnować i poświęcać mu czas, bo na dom opieki jej nie stać. A kochanka cóż nic nie musi 😉