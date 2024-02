Izabela Zeiske relacjonowała w sieci pogrzeb mamy na TikToku. Internauci oburzeni. Gwiazda "Gogglebox" się tłumaczy

Pogrążona w żałobie gwiazda TTV w mediach społecznościowych udokumentowała całą ceremonię. Na zdjęciach można było zobaczyć mnóstwo wieńców oraz urnę z sercem, a całości towarzyszył akompaniament "My Way" Franka Sinatry . Był to ulubiony otwór Teresy Olczyk.

Izabela Zeiske krytykowana za pokazywanie pogrzebu mamy. Tak się tłumaczy

"Bunia" miała ogromną rzeszę fanów, którzy pokochali ją za niezwykłe poczucie humoru i cięty język. Choć informacje na temat pogrzebu były podane do wiadomości publicznej, to nie każdy mógł dotrzeć na miejsce. Pozostało im oglądanie TikToka, co nie wszystkim się do końca spodobało. Niektórzy internauci nie mogli pojąć tego, że w obliczu żałoby Izabela Zeiske opublikowała nagranie z tak osobistej chwili.