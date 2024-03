Izabella Krzan udzieliła pierwszego wywiadu od zniknięcia z TVP. O zwolnieniu dowiedziała się... PRZEZ TELEFON: "Rozmowa była krótka"

Narodzie Pols... 14 min. temu zgłoś do moderacji 34 10 Odpowiedz

Tusk skonsumował.przystawke. Hołownia nie ma szans na prezydenturę zaorał się Sam. Tuskowi o to chodziło bo sam chce zostać prezydentem . Wycina konkurencję!! Polacy po co nam prezydentz nadania partyjnego. Wybierzmy bezpartyjnego profesora Artura Bartosiewicza!!! Prezydent partyjniak to najgorsze co może nas spotkać. Nie dla upartyjnienia fotela prezydenta. Ma to być prezydent wszystkich Polaków a nie partyjny fircyk