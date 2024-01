Izabella Krzan ŻEGNA SIĘ z "Pytaniem na Śniadanie": "A to feler, westchnął SELER". W komentarzach znów AFERA

No i mamy kolejne potwierdzenie. Tym razem Izabella Krzan sięgnęła po Instagrama, aby poinformować, że oto faktycznie nastał kres jej przygody z Pytaniem na Śniadanie . W przeciwieństwie do niektórych kolegów i koleżanek z redakcji Iza opisała zaistniałą sytuację dość spokojnie, dziękując widzom za wsparcie.

Izabella Krzan potwierdza odejście z "Pytania na Śniadanie"

Dziękujemy. A TVP zeszło dopiero teraz na psy…/ Ja już nie oglądam "PnŚ", to jest skandal, co oni zrobili z waszym programem, z ludźmi, którzy tam pracowali, po prostu komuna wróciła/ Szkoda! To już nie będzie "PnŚ"!/ Wszystkich Was brakuje… Bez Was nie da się tego oglądać - czytamy w komentarzach.