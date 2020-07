Izabella Łukomska-Pyżalska chwali się GROMADKĄ DZIECI na wakacjach i ubolewa: "Przykre, że rodziny wielodzietne to RZADKOŚĆ" (FOTO)

Celebrytka nigdy nie ukrywała, że jest dumna ze swojej wielodzietnej rodziny . Izabella Łukomska-Pyżalska chętnie chwali się w sieci kolejnymi zdjęciami trzech dziewczynek i trzech chłopców, których na co dzień otacza matczynym uczuciem. Jednocześnie Pyżalska nie unika publikowania zdjęć w bikini, a obserwujący zgodnie twierdzą, że po urodzeniu szóstki dzieci jest w fenomenalnej formie .

Łukomska-Pyżalska: "Nie mam czasu na chodzenie po sklepach"

Teraz celebrytka pochwaliła się z kolei wakacyjnym wyjazdem do Grecji , gdzie pojawiła się oczywiście wraz z mężem i pociechami. Na zdjęciu widzimy, jak rodzina w komplecie pozuje na tle tamtejszej architektury. Wyraźnie dumna Pyżalska podzieliła się też z tej okazji pewną anegdotą .

Szóstka dzieci. Ostatnio coraz częściej spotykam się z ogromnym zdziwieniem i niedowierzaniem, że mam aż szóstkę dzieci. Ludzie nam gratulują, wypytują... Za granicą chyba nawet bardziej niż w Polsce. Miłe to, ale też przykre, że rodziny wielodzietne to obecnie tak ogromna rzadkość - ubolewa celebrytka w opisie do udostępnionego posta.