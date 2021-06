Izabella Scorupco eksponuje zgrabną sylwetką w bikini i sączy drinka NA JACHCIE (FOTO)

Izabella Scorupco dla wielu Polek wciąż jest niedoścignionym wzorem rodaczki robiącej karierę w Stanach Zjednoczonych. Przed laty aktorka zagrała u boku Pierce'a Brosnana w filmie "Golden Eye" , co przyniosło jej niezwykłą popularność. Choć czas leci nieubłaganie, to Scorupco wciąż pracuje na kolejne wzmianki w mediach.

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że Izabella Scorupco wciąż cieszy się ogromną sympatią zarówno w Polsce, jak i za oceanem. 51-letnia dziś gwiazda też uległa trendowi na eksponowanie prywatności w mediach społecznościowych i od czasu do czasu pokazuje fanom, co u niej słychać. Podobne podejście do sprawy ma zresztą jej córka, Julia.