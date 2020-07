Izraelczycy mają swoją Marcelinę Zawadzką? Bar Rafaeli została uznana za winną OSZUSTW PODATKOWYCH!

Nick 56 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Czyli zainwestowała swoje zarobione pieniądze w nieruchomości, wynajmowała je, matka wzięła to na siebie i nie zapłaciły podatku od co miesięcznych dochodów? No tak to rozumiem. Setki tysięcy Polaków tak robi co miesiąc. Ewentualnie jej facet kupił te mieszkania, domy? może ktoś wyprał forse i stąd afera? Mamuśka wygląda na zaradną