Jacek Kopczyński i jego młodsza o 12 lat ukochana planują już ŚLUB?! Padło pytanie. "Emocje biorą górę..."

Samowystarczalne, niezalezne kobiety nie potrzebuja slubu, nie marza o nim. Jesli kobieta cos ma i dobrze zarabia to wie, ze slub jej sie nie oplaca. Tylko zakompleksione osoby widza wartosc w byciu czyjas zona. Zatem niech nie plecie, ze kazda kobieta o tym marzy. Kazda kobieta marzy o tym, by byc szczesliwa, spokojna i spelniona, a jesli chce byc w zwiazku to marzy o tym, by jej partner byl jej oddany, lojalny wobec niej, kochal ja i chcial rozumiec, bo to ze slubem tozsame nie jest. Slub/zareczyny to teatr i szopka, a zycie to co innego.