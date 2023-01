Jacek Kopczyński ma NOWĄ PARTNERKĘ! Następczyni Patrycji Markowskiej potwierdza ich związek: "Raczej już tego nie ukryjemy"

Plotki o poważnym kryzysie w związku Jacka Kopczyńskiego i Patrycji Markowskiej krążyły już od września zeszłego roku. Jeden z tygodników donosił wtedy, że para przeżywa prawdziwy miłosny sztorm, a Kopczyński wyprowadził się z domu. Zważając na to, że w miłosnej relacji celebrytów już wcześniej pojawiały się wzloty i upadki, fani do końca wierzyli, że i tym razem uda im się przezwyciężyć nieporozumienia. Szczególnie, że ani piosenkarka, ani aktor nie potwierdzili nigdy doniesień o związkowych problemach.

To nie jest miejsce, żeby o tym rozmawiać. Staram się w życiu tak układać sobie wszystko wewnętrznie, żeby mieć równowagę, ale płaczę czasem w poduszkę. Myślę, że, jak my wszyscy, mam zakręty, złe dni, ale mam też syna i muszę być dla niego silna. Raczej te doły gaszę w zarodku, niż daję się im ponieść - w ten sposób Markowska odnosiła się do plotek o rozstaniu z Kopczyńskim, udzielając wywiadu Pomponikowi.