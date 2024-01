Jacek Kopczyński OŚWIADCZYŁ SIĘ ukochanej?! Nowa partnerka aktora pochwaliła się pierścionkiem (FOTO)

Minął już prawie rok od tego rozstania. Mało kto o tym wie. Ta sprawa jakoś się w nas uleżała i wiesz, to jest najtrudniejszy moment w życiu. Ja chodziłam nieprzytomna, jeszcze musiałam gdzieś zaśpiewać. (...) Schudłam wtedy, miałam oczy podkrążone, głos mi się łamał. Ja wszystko co mam w sercu, to słychać w śpiewaniu u mnie, więc robiłam to o czym mówisz, czyli "dobrą minę do złej gry". Czułam się wtedy naprawdę fatalnie (...). Cieszę się, że to nie stało się cyrkiem i, że nie spaliliśmy z Jackiem jakichś takich najważniejszych mostów między nami - mówiła niemal rok temu Markowska.