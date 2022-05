Jacek Kurski ocenia szanse Krystiana Ochmana w finale: "STUDZĘ EMOCJE. Europa produkuje dużo TANDETY"

Krystian Ochman dał popis swoich wokalnych umiejętności w Turynie, co zapewniło Polsce awans do finału Eurowizji. Wokalista jest doceniany przez zagranicznych dziennikarzy i krytyków, ale raczej nie jest wymieniany w ścisłym gronie faworytów. Oczywiście wiele będzie zależało od widzów, którzy mogą niespodziewanie wywindować Ochmana na górę zestawienia. Do Polonii i wszystkich obcokrajowców przebywających w Polsce postanowił zaapelować Jacek Kurski .

Trzymajmy kciuki. Apeluję do wszystkich państwa, którzy mają znajomych, rodzinę poza Polską, a przecież mnóstwo kontaktów mają Polacy, jest 20 mln poza Polską ludzi polskiego pochodzenia, mamy 3 mln Ukraińców, którzy mogą głosować na Polaka, będąc w Polsce. Tego blokady nie obowiązują, chyba że mają polskie telefony. Niech wszyscy się zmobilizują, bo mamy szansę i trzeba to wykorzystać - mówił Kurski w rozmowie z Plejadą.

Pytanie jest jedno i to definiuje mój nastrój: czy Europa, która jednak produkuje bardzo dużo tandety, chałtury i czasem bazarowego sposobu komunikacji artystycznej, zdobędzie się na to, żeby ten genialny głos, piękna barwa i wspaniały, kontrolowany wykon zostały zauważone i się przebiły. Myślę, że są na to szanse i bardzo bym chciał, żeby Krystian odniósł sukces, przy czym chciałbym ostudzić oczekiwania, bo zawsze, jak się mówi, że idziemy po zwycięstwo, to się przegrywa. Ja mam jedno oczekiwanie: niech Europa pozna się na tym głosie i wtedy ja będę spokojny o dobry wynik - stwierdził.