Jacek Kurski rozprawia o "starej" i "nowej" TVP: "NIE BYŁO SZCZUJNI. Szczujnią jest to, co się dzieje wobec Obajtka, Ziobry..." (WIDEO)

Jacek Kurski odpiera zarzuty o zarządzanie "szczujnią"

Słynący z niebywałej skromności kandydat do Parlamentu Europejskiego nazwał siebie "pierwszym człowiekiem, któremu opanowanie telewizji publicznej po prostu się udało" . Co prawda ciągle zachodzimy w głowę, na jakiej podstawie przypisuje sobie te sukcesy.

Ludzie bardzo doceniają to, co robiła telewizja, która była po prostu oddaniem telewizji publicznej wykluczonym przez elity, przez salon na wiele lat - opowiedział w rozmowie opublikowanej w internetowym wydaniu tygodnika "Wprost".

Jedna z przeprowadzających wywiad dziennikarek zapytała 58-latka o to, czy nie ma sobie nic do zarzucenia jako prezes Telewizji Polskiej . Stanowczo odparł najczęściej powtarzający się wobec niego zarzut.

Oczywiście, że mam, ale po prawie 7 latach prezesury trzeba mówić o generaliach, więc kiedy ja słyszę "propaganda", to odpowiadam prosto. (...) Nie było żadnej szczujni. Szczujnią to jest to, co się dzieje wobec Daniela Obajtka, wobec Zbigniewa Ziobry, wobec Jarosława Kaczyńskiego, nawet wobec mnie. Ilość hejtu, która się wylewa z tamtej strony, jest niczym w porównaniu z twardą krytyką, którą wielokrotnie rzeczywiście Telewizja Publiczna wobec różnych polityków stosowała. Ale tu nie ma absolutnie żadnej symetrii. To, co przeciwnicy nazywają propagandą, myli im się z innym słowem na literę "p", czyli pluralizm - stwierdził.