Jacek Sasin zatrudnił... MAKIJAŻYSTKĘ

Jacek Sasin , wicepremier i minister aktywów państwowych, w ostatnich miesiącach dorobił się niechlubnej etykiety "organizatora" "wyborów" prezydenckich , które się nie odbyły. Jak pamiętamy, wybory miały być korespondencyjne, w co miano zaangażować Pocztę Polską. Ostatecznie do urn poszliśmy w drugim terminie, a na wybory, których nie było, wydano 70 milionów złotych . Zapłacili podatnicy.

Pociąg do obracania pieniędzmi najwyraźniej wciąż cechuje Jacka Sasina , którego resort zawarł właśnie osobliwą umowę. Jak informuje Wirtualna Polska , Ministerstwo Aktywów Państwowych podpisało kontrakt z mobilną makijażystką . Ma ona malować przedstawicieli ministerstwa, którzy występują w programach telewizyjnych. Koszt jej usług wyceniono na 10 tysięcy złotych miesięcznie .

Resort tłumaczy, że kwotę wykorzystano zaledwie w jednej trzeciej . Faktycznie,10 tysięcy złotych miesięcznie to zaledwie drobny ułamek w porównaniu do 70 milionów jednorazowo wydanych na wybory, które się nie odbyły . Najwidoczniej ministerstwo urzekło portfolio makijażystki Moniki Kędzierskiej-Tymon – okazuje się, że współpracowała między innymi z Joanną Koroniewską i Sławomirem , autorem hitów takich jak "Miłość w Zakopanem" oraz "Moja mała znów zarosłaś".

Umowa obejmuje przygotowanie przedstawicieli ministerstwa aktywów państwowych do wystąpień w programach telewizyjnych. Chodzi o wykonanie, niezbędnego w takich przypadkach, profesjonalnego podkładu maskującego z zachowaniem reguł wynikających z reżimu sanitarnego. W normalnych warunkach jest on wykonywany w siedzibie stacji. A wobec obostrzeń i zagrożenia epidemicznego to na resorcie spoczywa stosowne przygotowanie – czytamy.