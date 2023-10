Jada Pinkett Smith wspomina oscarową aferę z udziałem Willa. Zdziwiło ją, że nazwał ją "ŻONĄ": "Co tu się właśnie stało?"

Jada Pinkett Smith wspomina atak Willa Smitha na Chrisa Browna

W najnowszej rozmowie z Hody Kotb w "Today" mama Jadena i Willow wróciła zaś wspomnieniami do tego, co wydarzyło się podczas 94. ceremonii rozdania Oscarów. Jada Pinkett Smith wyznała, że zszokowało ją wówczas nie tylko to, że Will, stając w jej obronie, uderzył Chrisa Rocka , ale i fakt, że nazwał ją "żoną".

Jada Pinkett Smith twierdzi, że Chris Rock proponował jej randkę

(...) Myślał, że się rozwodzimy, więc zadzwonił do mnie i powiedział: "Chętnie cię gdzieś zabiorę" - cytuje "Daily Mail". A ja na to: "Co masz na myśli?". A on: "No cóż, czy ty i Will nie bierzecie rozwodu?". Odpowiedziałem: "Nie, Chris, to tylko plotki". Był przerażony. Wylewnie przeprosił i tyle - czytamy.