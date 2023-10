Jak dziś wygląda CÓRKA Laluny? W tym roku Laura skończyła 19 lat! (FOTO)

Olka 12 min. temu zgłoś do moderacji 1 4 Odpowiedz

W Pl nie da się żyć. Albo jesteś stara, wysuszona, zaniedbana albo za dużo przeróbek, plastiku. Albo żyje na koszt męża - a czemu by nie, przecież to mąż i co komu do tego. Dlaczego kogos to obchodzi. Każdy ma swoje życie i system wartości. Nie chcesz to nie oglądaj. W necie łatwo jest krytykować i obrażać. Ale tylko w necie.... Jeśli chodzi o ważne sprawy to wtedy jest cisza...