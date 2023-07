Jak dziś wygląda i co słychać u serialowego Bercika ze "Świętej wojny"? Krzysztof Hanke przepłynął Atlantyk i myśli o podróży do Hiszpanii

Za młodu Krzysztof Hanke chciał uniknąć wojska, przez co zatrudnił się w kopalni. Ostatecznie i tak go zrekrutowano, a po służbie pracował w radiowęźle. W trakcie stanu wojennego współtworzył kabaret RAK, który do dziś ma swoich wielbicieli. Przełomem w jego karierze był angaż w serialu "Święta wojna", to właśnie rola Huberta "Bercika" Dwornioka zagwarantowała mu ogólnopolską rozpoznawalność.