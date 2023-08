Jak dziś wygląda i czym się zajmuje serialowy Olo z "Bulionerów"? Michał Filipiak przeszedł METAMORFOZĘ

Co dziś robi i jak wygląda Oolo z "Bulionerów"

W 2006 roku Filipiak ukończył PWSFTviT w Łodzi, co dało mu to przepustkę do występów w innych znanych produkcjach. Obecnie Filipiak ma 43 lata i nadal jest aktywny zawodowo. Niemniej jednak, artysta nie doczekał się równie ikonicznej roli, co ta w "Bulionerach".