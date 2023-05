Jak księżna Kate łamie królewski protokół? Zły kolor paznokci, za jasna sukienka, "zakazane" jedzenie...

Księżna Kate kilka razy złamała królewski protokół

Nie jest tajemnicą, że rodzinę królewską obowiązują różne zasady i protokoły związane nie tylko z zachowaniem, ale także i ubiorem. Okazuje się, że księżna Kate złamała królewskie zasady... i to nie raz. Jeden z Tiktokerów pokusił się o zestawienie takich "wpadek". Kate widziana była w czarnej sukience na jednej z wieczornej gali. Niestety kolor czarny zarezerwowany jest tylko w godzinach porannych i wczesnopopołudniowych. Kolejną "wpadką" księżnej był moment, kiedy zdecydowała się dobrać do jednej ze swoich stylizacji dużą torebkę, co nie jest dozwolone w rodzinie królewskiej. Podczas jednego ze spotkań za czasów panowania królowej Elżbiety II Kate postawiła na jaśniejszy kolor ubiory niż królowa, co nie jest dopuszczalne. Podróżując poza granicę Wielkiej Brytanii, rodzinie królewskiej nie wolno też jeść owoców morza i także tą zasadę złamała księżna. Jednak to nie wszystko. Ostatnią z dziwniejszych zasad, jakie panują w pałacu królewskim, a do której także nie dostosowała się żona Williama, jest zakaz noszenia ciemnego lakieru do paznokci.