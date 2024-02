Jak wygląda siostra Igi Świątek? Też grała w tenisa, ale dziś spełnia się w trudnym zawodzie i odnosi SUKCESY!

Po tym, jak Iga Świątek stała się jedną z najbardziej znanych sportsmenek w Polsce, media zaczęły interesować się tym, kto stoi za jej sukcesem. Oczywiście kolejne triumfy to zasługa jej treningów, talentu i innych wyrzeczeń. Nie jest jednak tajemnicą, że gwiazda od najmłodszych lat do dziś może liczyć na wsparcie bliskich. Jej wielkim fanem jest, chociażby tata, ale również i siostra.

Co dziś robi Agata Świątek?

Co ciekawe, do pewnego momentu Iga trenowała grę w tenisa razem ze starszą siostrą Agatą. Niestety, dziewczyna musiała zakończyć karierę jeszcze jako nastolatka. Jej sportowe plany przekreśliła kontuzja kolana. Co prawda był pomysł, aby poddać się operacji artroskopii, ale dziś Świątek jest wdzięczna rodzicom za to, że nie zdecydowali się na zabieg.