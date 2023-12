Jaka przyszłość może czekać ewakuujące się z TVP gwiazdy? "Jest jedna, bardzo pewna ścieżka kariery" (OKIEM PUDELKA)

Powiedzieć, że reakcja celebrytów na zaprzysiężenie rządu Tuska była euforyczna, to nie powiedzieć nic. Szalona radość, gratulacje, peany pochwalne, "ciary" i… otwieranie drogich trunków. Nikt chyba nie cieszył się bardziej niż Kinga Rusin , która z tej okazji postanowiła pochwalić się otworzeniem "vintage Dom Perignon rocznik 1995". Drogi szampan był prezentem za zwycięstwo w "Tańcu z Gwiazdami" przed 17 laty, a dziennikarka obiecała sobie, że otworzy go, gdy "skończą się fatalne dla Polski rządu PiSu". Korek, zgodnie z daną obietnicą, wystrzelił, a Rusin nieświadomie chyba przypomniała wszystkim, z czym dużej części Polaków i Polek kojarzy się Donald Tusk, Platforma Obywatelska i czasy ich "panowania" - z oderwanymi od rzeczywistości elitami (często spowinowaconymi z TVN) i polityką "zaciskania pasa", która ominęła jedynie miłościwie rządzących. Niewinny wydawałoby się gest Rusin szybko wywołał lawinę goryczy i frustracji, zresztą jak najbardziej zrozumiałej, bo niezależnie komu przypiszemy winę za galopującą inflację i wszechobecną drożyznę, zabrakło tu jakiejś elementarnej wrażliwości.

Eks-gwiazda "Dzień Dobry TVN", pomimo ogromnego aktywistycznego zaangażowania i wrodzonej przenikliwości, zdaje się nie dostrzegać, że jej przekaz, skądinąd często słuszny, ginie przez oprawę, którą mu funduje. W oczach Rusin podróże po świecie, epatowanie bogactwem i drogim szampanem nie mogą budzić złych skojarzeń, bo przecież sobie na to wszystko zapracowała, będąc przez lata gwiazdą telewizji i zręczną bizneswoman. Nie ma tu miejsca na odrobinę autorefleksji, bo do tego Kinga potrzebowałaby kontaktu z ulicą i zwykłymi ludźmi, niekoniecznie spacerującymi po Mokotowskiej, o odpoczynku na Bali nie wspominając. Otwieranie drogiego szampana miało być wyrazem radości i nadziei na nowe rozdanie w polskiej polityce, a jak to w przypadku znanych i bogatych, spoglądających na nas z góry, wyszło raczej śmiesznie i przypomniało nam, że niezależnie kto zasiada w Sejmie, są pewne grupy, których ta wielka polityka na codziennym szczeblu po prostu nie dotknie. Celebrycki szał i rusinowe zachwyty raczej nie pomogą Tuskowi w odzyskiwaniu zaufania tej zawiedzionej nim części kraju i on sam pewnie wolałby skromniejsze fanfary, ale bycie ulubieńcem gwiazd trzeba przyjąć z pełnym inwentarzem. Oby tylko nie odbił on się i jemu, i nam, czkawką.