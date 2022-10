Jaką wiarę wyznają polskie gwiazdy? Nie wszyscy są KATOLIKAMI (ZDJĘCIA)

Lekareczka❤️ 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Mój mąż z Podlasia, z prawosławnej rodziny. Ja z Wielkopolski, z rodziny katolickiej. Poznaliśmy się na studiach. Ogólnie mamy w nosie religie, w żadnego Jezusa nie wierzymy jako w Boga ale ogólnie w jakąś siłę nadprzyrodzoną, w przyrodę? Wydaje nam się, że jest "coś" ale pewności nie mamy i nie rozwodzimy się nad tym. Chcieliśmy zrobić przyjemność rodzinom i wziąć ślub ekumeniczny. Niestety rozpętało się piekło, bo zdaniem jego rodziny powinnam przyjąć ich wiarę, a zdaniem mojej rodziny to mój ukochany powinien zmienić wiarę tą prawdziwą i słuszną 😆😆 Stwierdziliśmy, że chyba im się w główkach poprzewalało, bo nie jesteśmy smarkaczami na ich utrzymaniu tylko parą niezależnych 30-latków i nie pytamy ich o opinie ani pozwolenie tylko oznajmiamy co robimy, a oni zamiast się cieszyć to skaczą sobie i nam do gardeł. Powiedzieliśmy, że po uszy mamy tego ich chrześcijańskiego miłosierdzia, bo nam na kościelnym ślubie wcale nie zależy. Uwierzcie mi to były 2 miesiące awantur, nalotów na nasze mieszkanie z obu stron, napastliwych esemesów, telefonów, wrzasków. W końcu powiedzieliśmy STOP, znaleźliśmy firmę od ślubów i polecieliśmy do Wenecji razem z parą naszych przyjaciół żeby wziąć ślub cywilny. Polecam każdemu. Cisza, spokój, zero nerwów przedślubnych. Rodzicom wysłaliśmy zdjęcia ze ślubu zanim wróciliśmy. Byli w totalnym szoku i wtedy chyba do nich dotarło, że nie będą nas ustawiać jak ustawiali nasze rodzeństwo.